(CB) - 2013 wurden in zahlreichen europäischen Ländern Spuren von Pferdefleisch in Millionen Fertiggerichten entdeckt. Die als Rindfleisch-Lasagne deklarierten Produkte wurden sogar in Capellen produziert. Derzeit gibt es in Luxemburg keinen Lebensmittelskandal zu vermelden. Dennoch sollen die Kontrollen nun verbessert werden, wie es bereits im Koalitionsprogramm festgehalten wurde.

Im Rahmen eines Audits wurde 2015 über zahlreiche Befragungen und Workshops das aktuelle System überprüft. Landwirtschaftsminister Fernand Etgen zeigte sich am Dienstag mit den Ergebnissen sehr zufrieden, sieht aber Verbesserungsbedarf vor allem auf der Ebene einer zentralisierten Umsetzung der Kontrollen und in punkto Transparenz für die Konsumenten. „Luxemburg geht neue Wege im Bereich der Lebensmittelsicherheit und will sich auch hier als Trendsetter für hohe Qualität durchsetzen“, sagte Etgen.



Bußgelder und Strafen bei Verstößen



Die bisherigen Kontrollen betreffen alle Phasen der Lebensmittelherstellung, von den Rohstoffen bis zum Verkauf an den Endverbraucher. Durchgeführt werden die Kontrollen mittels Inspektion in Restaurants, Supermärkten, Kantinen und am Flughafen. Die Kontrolleure entnehmen Proben, analysieren diese im Labor und achten auch auf die Hygiene vor Ort.



Für die Durchführung dieser Kontrollen greift die Regierung auf eigene Beamte und das Personal aus diversen Einrichtungen zurück, darunter die Zollverwaltung, das Veterinäramt, die Behörde für Sicherheit und Qualität der Lebensmittelkette und die Ackerbauverwaltung (ASTA). Mit einem Zusammenlegen der Kontrollorgane der unterschiedlichen Administrationen an einem Ort wären die Arbeitsprozesse effizienter und eine Doppelarbeit könnte vermieden werden, hieß es. Auch sollen alle Fäden in Zukunft bei einem eigens für die Lebensmittelsicherheit eingestellten Kommissar zusammenlaufen.



Künftig sollen zudem Bußgelder und Strafen verhängt werden können, wenn Betriebe die lebensmittelrechtlichen Vorschriften nicht einhalten. Laut Gesundheitsministerin Lydia Mutsch wird ein entsprechender Gesetzesentwurf derzeit finalisiert.



Betriebe können ihre Resultate offenlegen



Wo bei der Hygiene geschlampt wird, erfahren die Verbraucher in der Regel nicht. Die Behörden bewahren bisher über die Kontrollergebnisse Stillschweigen. Im Sinne von mehr Transparenz soll in Zukunft zum Beispiel im Internet oder per Aushang mit Hilfe von Smiley-Symbolen einsehbar sein, ob bei den jüngsten Kontrollen in einem Betrieb alles in Ordnung war.



Dieses System hat sich zum Beispiel in den skandinavischen Ländern bereits bewährt und dort die Beanstandungsquoten deutlich gesenkt. Hierzulande ist nun ein Pilotprojekt geplant. Die Betriebe sollen allerdings zunächst freiwillig entscheiden, ob sie ihre Resultate offenlegen. Erst in einer späteren Phase soll es obligatorisch werden.