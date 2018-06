Weil er seine getrennt lebende Ehefrau aus dem Hinterhalt mit sechs Pistolenschüssen in Esch/Alzette ermordet hatte, muss ein 59-jähriger Mann nun für den Rest seines Lebens ins Gefängnis.

Lebenslange Haftstrafe für Mord an Ehefrau

Steve REMESCH Zu einer lebenslangen Haftstrafe ist am Dienstag ein 59-jähriger Mann verurteilt worden. Er hatte am 7. Januar 2015 in der Escher Rue du Fossé seine Frau kaltblütig erschossen.

Weil er seine getrennt lebende Ehefrau aus dem Hinterhalt mit sechs Pistolenschüssen in Esch/Alzette ermordet hatte, muss ein 59-jähriger Mann nun für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Die hauptstädtische Kriminalkammer befand ihn am Dienstag des vorsätzlichen Mordes schuldig.



Im Prozess hatte sich offenbart, dass der gebürtige Montenegriner über Jahre hinweg die eigene Ehefrau und die gemeinsamen Kinder terrorisiert und misshandelt hatte. Als die 48-jährige Frau sich von ihrem gewalttätigen Mann scheiden lassen wollte, war dies wohl ihr Todesurteil. Nach wiederholten schriftlichen und verbalen Todesdrohungen („Ich schwöre bei Gott, ich werde dich töten und dich zerstückeln, von den Füßen nach oben“) schritt Jamek M. am 7. Januar 2015 zur Tat.



Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte er den kaltblütigen Mord zudem von langer Hand vorbereitet, indem er sich eine Waffe beschaffte, ein besonderes Fach für die Waffe in seinem Auto einrichtete und sein Opfer über Wochen und Monate ausspionierte. In einem Hinterhof in der Rue du Fossé schoss er der Frau schließlich zwei Mal in den Oberkörper und vier Mal in den Kopf.



Im Prozess betonte er, sich an die Tat nicht erinnern zu können. Jamek M. und sein Verteidiger gingen zudem soweit, den Kindern und dem Opfer eine Mitschuld an der Bluttat zuzusprechen.

In ihrem Urteil hielten die Richter am Dienstag zudem fest, dass er den drei Kindern den geforderten symbolischen Euro Schadenersatz sowie den beiden Schwestern des Opfers und einem Neffen 37.500 Euro zahlen muss.