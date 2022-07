Das Großherzogtum ist vor allem aufgrund der hohen Lebenskosten für internationale Fachkräfte eines der unattraktivsten Länder, so eine neue Studie.

Lebenshaltungskosten machen Luxemburg unattraktiv für Expats

(dme) - Luxemburg gehört zu den unattraktivsten Ländern für sogenannte Expats, also internationale Fachkräfte, wie die jährliche Studie des „Expat Insider“ herausgefunden hat. Unter den Top Ten der sogenannten „Expat Destinations“ befinden sich Mexiko, Indonesien, Taiwan, Portugal, Spanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Vietnam, Thailand, Australien und Singapur und damit lediglich zwei europäische Länder.

Am Ende der Liste stehen hingegen Malta, Italien, die Türkei, Südafrika, Japan, Luxemburg, Zypern, Hongkong, Neuseeland und das Schlusslicht Kuwait. Beim Großherzogtum auf Platz 48 von 52 kritisierten 71 Prozent der Befragten der Studie die hohen Lebenshaltungskosten. „Die Lebenshaltungskosten sind völlig außer Reichweite, es sei denn man teilt sein Haus mit anderen oder verdient im sechsstelligen Bereich“, so eine US-Fachkraft in der Studie.

Dennoch gaben 61 Prozent der Befragten an, dass sie mit ihrer finanziellen Situation in Luxemburg zufrieden seien (globaler Durchschnitt: 60 Prozent). Im Bereich „Lohn und Job-Sicherheit“ belegt das Großherzogtum auf dem elften Platz zumindest einen der vorderen Ränge. Im Bereich der Bezahlbarkeit der öffentlichen Verkehrsmittel landete das Land mit seinem einzigartigen Gratisangebot sogar auf dem ersten Platz in der Studie, gefolgt von Estland und China.

Probleme bei Willkommenskultur und Freundlichkeit

Besonders beim Eingewöhnen in die neue Kultur haben Expats in Luxemburg Probleme. In den Kategorien „Eingewöhnung“, „Willkommenskultur“, „Freundlichkeit“ und „Freunde finden“ landete das Großherzogtum auf den hintersten Plätzen. Ganz vorn waren hier in allen Kategorien Mexiko und Indonesien, Portugal und Spanien waren die einzigen europäischen Länder in den Top 10, wie auch schon in der Gesamtwertung.

In der Vergangenheit schnitt zumindest die Hauptstadt unter Expats recht gut ab. Im Jahr 2020 belegte Luxemburg-Stadt im „Expat City Ranking“ den 18. Platz bei insgesamt 66 Städten. Die spanischen Städte Valencia und Alicante belegten die ersten beiden Ränge, Lissabon kam auf Platz drei. Luxemburg als Arbeitsplatz belegte sogar im internationalen Vergleich den ersten Rang. Als Negativaspekte wurden Freizeit und Klima, Finanzen und Wohnungswesen sowie die Lebenshaltungskosten genannt.

