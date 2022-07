In Wasserbillig kam es in der Nacht zu einem Streit. Eine Person liegt im Krankenhaus.

Lebensgefahr nach Auseinandersetzung

(TJ) - Nach einer Auseinandersetzung in Wasserbillig befindet sich eine Person aktuell in Lebensgefahr. Die Umstände, wie der Mann verletzt wurde, sind unklar.

Gewusst ist, dass den Rettungskräften und der Polizei gegen 4.20 Uhr am frühen Donnerstagmorgen eine verletzte Person gemeldet wurde. Der Mann konnte wenig später gefunden werden und war in der Tat so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle versorgt werden musste, bevor man ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus brachte.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, schwebt er inzwischen in Lebensgefahr. Es wird nicht ausgeschlossen, dass er sich die Verletzungen selber zugefügt hat, nachdem er sich eine verbale Auseinandersetzung mit einer oder mehreren Personen geliefert hatte. Die Staatsanwaltschaft wurde von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt, eine Untersuchung soll die Umstände klären.

