Die Polizei hat am Samstag weitere Details zum Motorradunfall am Freitagabend in Bettemburg veröffentlicht. Der Fahrer hatte dem Alkohol zugesprochen und war beim Zwischenfall schwer verletzt worden.

Lebensbedrohlich bei Unfall verletzt

(ham) - Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer gegen 17 Uhr kurz vor der Ortseinfahrt von Fenningen in einer Kurve die Kontrolle über sein neu erworbenes Motorrad verloren. Zeugen zufolge war er mit dem Fahrzeug gegen die Bordsteinkante gefahren und zu Boden gegangen. Der Mann habe zwar einen Helm aber keine weitere Schutzkleidung getragen.

Da der Mann nach Alkohol roch, wurde ein Test durchgeführt, welcher denn auch positiv ausfiel ...