Auf einen Schlag in ein Leben von vor hunderten Jahre zurückversetzt: Das ließen sich am Wochenende erneut Tausende Besucher in Useldingen beim Mittelalterfest nicht entgehen.

Lokales 31

Leben wie anno dazumal

Nico MULLER Auf einen Schlag in ein Leben von vor hunderten Jahre zurückversetzt: Das ließen sich am Wochenende erneut Tausende Besucher in Useldingen beim Mittelalterfest nicht entgehen.

Die Useldinger Fußball-Veteranenmannschaft hatte auch in diesem Jahr keine Kosten und Mühen gescheut, um den Besuchern beim bereits 12. Mittelalterfest ein wahrhaft bezauberndes Spektakel zu bieten.



Auf dem Gelände der Burg, aber auch auf dem weiten Areal rundherum sorgten Schausteller, Handwerker, Falkner, Gaukler, Tänzer, Jongleure, Akrobaten, Künstler und Musiker für jede Menge Unterhaltung und nahmen Groß und Klein mit auf eine Reise schnurstracks ins tiefste Mittelalter.

31 Foto: Nico Muller

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller

Der guten Laune konnte denn auch die teilweise brütende Hitze keinen Abbruch tun. Dann zog man sich halt kurzzeitig in den Schatten zurück, wo man sich bei einem erfrischenden Getränk und mit Ritterburger, Ritterfladen, Flammlachs, Pfannkuchen oder auch noch Ollapotrita, einer vegetarischen Suppe im Brot, für den nächsten Ausgang ins bunte Treiben anno dazumal stärkte.

Feuer- und Greifvogelshows, Ritterkämpfe, mittelalterliche Chirurgie, Waffenkunde, Wahrsagerei, Walking-Acts mit venezianischem Maskenumzug auf Sprungstelzen und jede Menge Kinderanimation – vom individuellen Ring oder Anhänger aus echtem Silber schmieden über Troubadidi's Drachendreh, einem historischen Kinderkarussell, bis hin zu Facepainting, Mäuseroulette und Töpfer-Atelier – sorgten dafür, dass in keinem Moment Langeweile aufkommen konnte.