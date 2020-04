Leben mit Autismus: Ein Betroffener berichtet

Am 2. April ist Weltautismustag: Eine facettenreiche neurologische Störung, die den Alltag der Betroffenen bestimmt und im Umfeld oftmals noch auf Unverständnis stößt.

Einer von 100 – so hoch schätzen Experten die Prävalenzrate neurologischer Störungen auf dem Autismus-Spektrum in der allgemeinen Bevölkerung ein. "Die Zahlen der Betroffenen sind erschreckend hoch", so Claude Schmit, Präsident der Fondation Autisme Luxembourg (FAL). Trotzdem wird das Handicap oftmals erst spät erkannt. Von den 85 Personen, bei denen das Diagnostik-Team der FAL im vergangenen Jahr eine Autismus-Störung feststellen konnte, waren 40 älter als 20 Jahre.

Dabei ist eine frühe Diagnose wichtig, um den Betroffenen ein möglichst produktives Leben zu ermöglichen, so Schmit ...