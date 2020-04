Leben in vier Wänden - Luxemburg in Quarantäne

In Luxemburg ist derzeit nichts, wie es einmal war. Seit Premierminister Xavier Bettel am 18. März den nationalen Notstand ausgerufen hat, steht das Land praktisch still. Die Straßen sind leer, doch in den eigenen vier Wänden geht das Leben weiter. Wie sieht Ihr neuer Alltag aus? Während des Ausnahmezustands sammelt und veröffentlicht das „Luxemburger Wort“ Videos und Fotos von Lesern, die dokumentieren, wie sie sich nun die Zeit vertreiben. Luxemburg in Quarantäne – ein Porträt.