Leben hinter Gittern: Herausforderung erste Tage

Die ersten Tage im Gefängnis sind sowohl für die Insassen als auch für das Personal eine besondere Herausforderung. Im zweiten Teil der Serie über das Gefängnis geht es um diese Anfangszeit.

(SH/m.r./str) - Verbrechen haben ihren Preis. Wer eine Straftat begeht, muss unter Umständen mit seiner Freiheit bezahlen. Dies kann nach einem langwierigen Gerichtsprozess der Fall sein, es kann aber auch ganz schnell gehen: Etwa, wenn eine Person auf frischer Tat erwischt oder auf Anordnung eines Untersuchungsrichters inhaftiert wird. In diesen Fällen wird die verdächtige Person im Centre pénitentiaire in Schrassig in Untersuchungshaft untergebracht und dabei regelrecht aus dem Leben gerissen.