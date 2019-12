Leben hinter Gittern: ein kleiner Hauch von Weihnachten

Die Weihnachtszeit fällt vielen Insassen schwer. Doch auch das Personal ist gefordert: Die Schichten müssen besetzt werden. Auch in Givenich, obwohl vielen Gefangenen dort Hafturlaub genehmigt wird.

(SH) - Für viele Menschen stehen die Weihnachtsfeiertage gleich für freie Zeit, die sie mit ihren Liebsten verbringen können. Dies trifft jedoch nicht auf alle zu. Denn auch in diesem Jahr werden rund 600 Menschen, die eine Gefängnisstrafe absitzen oder sich in Untersuchungshaft befinden, die Feiertage in Gefangenschaft verbringen.

Sowohl in der geschlossenen Haftanstalt in Schrassig als auch im halb offenen Strafvollzug in Givenich müssen wie an jedem anderen Tag demnach die unterschiedlichen Schichten besetzt werden ...