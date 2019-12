Les secteurs publics et privés fonctionneront au ralenti ce jeudi 5 décembre, jour de mobilisation contre la réforme des retraites en France. Le point sur les perturbations.

Le spectre d'un jeudi noir pour les frontaliers français

Les secteurs publics et privés fonctionneront au ralenti ce jeudi 5 décembre, jour de mobilisation contre la réforme des retraites en France. Le point sur les perturbations.

(DH) - C'est un «jeudi noir» qui est annoncé pour le 5 décembre en France. La majorité des organisations syndicales du pays a appelé à une mobilisation massive pour protester contre la réforme des retraites. Un vaste mouvement de grève qui pourrait se poursuivre au-delà du 5 décembre et qui va impacter tous les secteurs. A commencer par les transports.

La plupart des frontaliers vont sans doute éprouver les pires difficultés à rejoindre leur lieu de travail. En effet, la SNCF a annoncé une circulation quasi nulle en région Lorraine pour les TER. Moins de 3% des rames seront ainsi sur les rails. C'est ainsi que seuls 18 trains seront en circulation sur l'axe Nancy-Metz-Luxembourg. Toutes les autres lignes seront «gelées».

Pour les résidents luxembourgeois qui souhaitent réserver un billet TGV pour la France, ce jeudi, il faudra reporter leur déplacement. En effet, les trois trains à grande vitesse au départ de Luxembourg affichent déjà complet, et les autres liaisons ont été supprimées.

Source: SNCF

«Dans la mesure du possible», la porte-parole régionale de la SNCF Tiffany Sanfilippo conseille d'utiliser d'autres moyens de transports ou de différer son déplacement. Pour pallier, en partie, les diverses annulations, 107 bus de substitution seront en circulation sur les lignes principales qui seront privées de TER. Notamment depuis les gares de Metz, Thionville et Hettange-Grande.



Si la grève devait être prolongée après jeudi, la SNCF indiquera, chaque jour à 17h, quels trains du lendemain seront en circulation.



Pas sûr que ces dispositions satisfassent les quelque 12.000 voyageurs quotidiens qui rallient le pays. D'autant plus que l'axe autoroutier risque lui aussi d'être perturbé. Et pour cause. La section locale de la CGT de Thionville a convié syndicalistes et sympathisants à une opération escargot, dans le sens Luxembourg - Metz, sur les coups de midi.

Pour les téméraires et tous ceux qui ne peuvent faire autrement que de se rendre à Paris, sachez aussi que le trafic du métro sera extrêmement perturbé. Onze lignes seront fermées au public.

Dans les airs, ce ne sera pas mieux. Les personnels au sol se joindront au mouvement, de même qu’une partie des contrôleurs aériens. Certains appellent à faire grève jusqu'à samedi, ce qui pourrait engendrer retards et annulations de vols. Selon la Direction générale de l’aviation civile, 20% des vols seront annulés sur le territoire français. Air France a déjà annoncé l’annulation de 30% de ses vols domestiques et de 15% de ses vols moyen-courriers. Le long-courrier ne sera pas affecté.

Grands-parents, baby-sitting et télétravail

Du côté de l'Education nationale française, les enseignants devraient se mobiliser massivement. Selon le premier syndicat de l'école primaire, le SNUipp-FSU, plus du tiers des écoles devraient être fermées en Lorraine, avec 70% d'enseignants grévistes. Un véritable casse-tête pour les parents même si ces derniers ont eu le temps de s'organiser; les enseignants grévistes devant se déclarer 48h à l'avance.

Au-delà de 25 % d’enseignants grévistes dans une école maternelle ou élémentaire, la commune doit théoriquement assurer un service minimum d'accueil des enfants. Si le taux de grévistes est supérieur à 25%, la mairie doit prendre le relais en faisant appel à son personnel.

Au cas où le service de cantine ou l'accueil périscolaire font défaut, les frontaliers, qui n'ont pas pris congé, devront se tourner vers les grands-parents ou vers des plateformes de garde d'enfants. Dernière solution: le télétravail, en accord avec l'employeur.