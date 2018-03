Le projet de golf du Bois d’Arlon en référé au tribunal de Lièg

Le projet de golf au Domaine du Bois d’Arlon est dans le collimateur de Michel Niedbala. Cet architecte installé à Lyon vient, en effet, d’engager une procédure en référé, au tribunal de Liège (B), à l’encontre du promoteur luxembourgeois.

Teddy Jaans Le projet de golf au Domaine du Bois d’Arlon est dans le collimateur de Michel Niedbala. Cet architecte installé à Lyon vient, en effet, d’engager une procédure en référé, au tribunal de Liège (B), à l’encontre du promoteur luxembourgeois Roby Schintgen.

La commune d’Arlon et le bureau d’études Impact de Bertrix sont également cités car ils utilisent ses plans et son concept dans le Plan Communal d’Aménagement, sans son autorisation. L’architecte français, à la tête de la société Golf Optimum, est connu internationalement.



Il a déjà à son actif de prestigieuses réalisations, comme les golfs de Bordeaux et de Sophia-Antipolis, à Antibes, ainsi que le golf des Dolomites en Italie. Il planche actuellement sur le plus grand parcours de golf d’Europe à Roissy. «J’ai lancé cette procédure pour défendre mes droits », explique-t-il. $

« En effet, j’ai été désigné pour concevoir le projet à l’issue d’un concours organisé pour départager les architectes. J’ai conçu le parcours de golf mais aussi tout le développement hôtelier et immobilier. Avant Noël, j’ai découvert, par hasard, dans la presse, que d’autres architectes avaient été consultés.



En janvier, j’ai reçu un mail m’annonçant que je n’avais pas été choisi. Aucune explication ne m’a été donnée sur la raison de ce revirement. » Michel Niedbala affirme qu’’il a travaillé pendant cinq ans sans recevoir d’honoraires car il faisait confiance à Roby Schintgen, une connaissance de longue date. « Il a abusé de ma confiance », déplore-t-il. « Il remettait toujours à plus tard la signature du contrat. Le travail réalisé pendant toutes ces années a permis de jeter les bases de son projet. Je n’ai pas cédé mes droits d’auteur. Je réclame réparation. »



Le montant du préjudice est estimé à 500.000 euros. Quant à la commune d’Arlon et au bureau d’études Impact, il les qualifie de « victimes collatérales ». «Je demande que la procédure qui se base sur le Plan Communal d’Aménagement réalisé avec mes plans soit stoppée. Je m’oppose à la concrétisation de ce projet dans ces conditions. »



Réaction du bourgmestre d'Arlon



Le bourgmestre arlonais Vincent Magnus, ainsi que Dominique Pajot du bureau d’études Impact, soulignent que la commune d’Arlon, tout comme le bureau d’études, ne sont pas directement visés car ils n’ont pas choisi ni évincé l’architecte. Le promoteur est défendu par Me Charles Dumont de Chassart du Barreau de Bruxelles.



La société de Roby Schintgen, la RS Properties, s’insurge contre les propos tenus par l’architecte français. «Nous avons consulté différents architectes », explique un représentant de cette société. «La partie relative à la modification du plan de secteur a, effectivement, été confiée à la société Golf Optimum. L’architecte français n’a pas travaillé, comme il le prétend, durant cinq ans sur le projet mais uniquement pendant le second semestre 2015. Il a facturé son travail et a été payé. » La société de l’homme d’affaires grand-ducal précise, par ailleurs, que Michel Niedbala n’a pas été choisi pour le deuxième volet, à savoir la réalisation des plans définitifs, préalables à la construction.



«Non seulement, il a tardé à envoyer son offre mais en plus elle ne correspondait pas du tout à ce que nous souhaitions et le prix demandé était exorbitant. Nous lui avons, par conséquent, signifié qu’il n’avait pas été retenu en motivant notre réponse négative. » Quant aux plans, pour lesquels l’architecte réclame des droits d’auteurs, la RS Properties précise qu’ils ont été ajoutés au Plan Communal d’Aménagement à titre purement indicatif. « Nous contestons vivement les reproches formulés par Michel Niedbala : il n’y a pas eu d’abus de confiance. La procédure légale a été respectée. » Le promoteur espère que cette action en justice ne retardera pas la procédure et que le golf ouvrira bien, comme annoncé, en 2020. Les plaidoiries sont prévues le 20 mars prochain.