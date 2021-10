Premier lycée luxembourgeois à entrer dans le club, le LESC fait désormais partie des 535 «Apple Distinguished Schools».

Distingué par Apple

Le lycée de Clervaux dans la cour des grands

Dominique NAUROY Premier lycée luxembourgeois à entrer dans le club, le LESC fait désormais partie des 535 «Apple Distinguished Schools», des établissements aux méthodes d’enseignement innovantes qui incarnent la vision d’Apple quant au rôle de la technologie dans l’apprentissage. Son directeur, Jean Billa, se félicitation d’une distinction qui couronne sa vision pédagogique, imaginée cinq ans auparavant.

À la rentrée 2020, le Luxemburger Wort est allé découvrir ce jeune lycée qui a fait le pari d’un enseignement tourné vers les cultures numériques et l’innovation continue. Au-delà des moyens techniques déployés (un iPad par élève), la question essentielle est de savoir comment utiliser les potentialités de ces tablettes, comment disséminer à bon escient au sein des classes ces nouvelles technologies éducatives, avec le but de doter les élèves de compétences et d’aptitudes tournées vers la résolution de problèmes, notamment en commun.

Un an plus tard, la distinction accordée par Apple confirme la volonté du LESC de s’inscrire dans cette voie.

Cela n’a pas été sans effort

« Ce titre nous rassure sur le chemin que nous avons parcouru en moins de trois ans et nous permet de rejoindre le cercle de grands noms dans l’enseignement secondé par le numérique », commente le directeur du LESC, qui rappelle qu’en terme de pédagogie, l’innovation s’accompagne chaque jour. M. Billa salue à ce titre le dévouement de son équipe éducative : « Cela n’a pas été sans effort, car il faut se battre au quotidien contre nos habitudes pédagogiques, acquises pour certaines à une époque où nos élèves n’étaient même pas nés. »

Capture d'écran du message officiel d'Apple reçu par le lycée

Plutôt qu’un accomplissement, Jean Billa préfère évoquer un palier, à partir duquel le LESC pourra également puiser de l’inspiration auprès des autres « Apple Distinguished Schools ».

Le lycée de Clervaux fait le pari de la créativité Des iPads à profusion dans les salles de classe, certes, mais pour quel usage ?

Pour entrer dans ce cercle, Apple exige certains pré-requis, parmi lesquels la mise à disposition d’un iPad ou iMac par élève et membre du personnel enseignant et une utilisation jugée innovante de ces outils.

En attribuant ce certificat, valable trois ans, Apple reconnaît la mise en pratique d’une vision, qui ne se limite pas à utiliser la tablette comme simple substitut aux modes d’apprentissage traditionnels. L’accent est mis sur la créativité, l’exploration de savoirs, le travail collaboratif et un usage de la technologie pertinent.

L’éducation est l’une des pierres angulaires chez Apple depuis des décennies. L’écosystème que l’entreprise continue de développer lui permet de promouvoir, au sein des classes, certains produits éducatifs et les retours d’expérience que les élèves et professeurs lui transmettent donnent l’occasion aux développeurs de la firme de les améliorer.

L’Allemagne, la France et la Belgique comptent respectivement onze, six et trois établissements estampillées « Apple Distinguished Schools ». Les 535 établissements de ce club sont aujourd’hui répartis dans 32 pays et ce réseau offre des outils de partage pour favoriser la circulation de pratiques éducationnelles innovantes.

