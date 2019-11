Dans la nuit de jeudi à vendredi, quatre jours de travaux intenses ont débuté sur l'autoroute la plus fréquentée du pays. Un chantier mené par les CFL qui ont jusqu'à lundi à l'aube pour tout mener à bien.

Le chantier de l'A3 sous une bonne étoile

Patrick JACQUEMOT Dans la nuit de jeudi à vendredi, quatre jours de travaux intenses ont débuté sur l'autoroute la plus fréquentée du pays. Un chantier mené par les CFL qui ont jusqu'à lundi à l'aube pour tout mener à bien.

Vérifier l'heure. Pour Rui Raimundo, c'est devenu un geste instinctif. Il faut dire que tout ce week-end de Toussaint, le chef de projet CFL sait qu'il n'a pas une minute à perdre. Ni lui, ni les dizaines de salariés mobilisés jusqu'au 4 novembre au petit matin. Même si le chantier s'étale cette fois sur quatre jours, le temps presse. Lundi, avant 6h, le responsable doit avoir rendu à la circulation l'A3 et aussi avoir réussi le montage d'un passage à gibier et la destruction d'un pont. Rien que ça.

Pour la seconde fois en deux semaines, l'autoroute a été bouclée pour que ces travaux indispensables à la future ligne Bettembourg-Luxembourg progressent. Même si la mise en service de la voie ferrée de 7 km est encore loin (2024), la réussite du projet se joue en partie sur ce congé de la Toussaint, sur cette centaine d'heures d'intervention. Une opération menée de jour comme de nuit, 24h sur 24.

Et alors que l'A3 vient tout juste d'être débarrassée de son flux de véhicules, en ce jeudi soir, déjà les premiers tourments apparaissent. «Une partie du convoi exceptionnel apportant les poutres du passage à gibier est bloquée par des travaux dans un tunnel en Allemagne», souffle le chef de projet à ses équipes.

10 630 tonnes de poutres à poser en une nuit

um weitere Bilder zu sehen. La semaine passée, dix poutres avaient déjà été mises en place sur le passage à faune. Il faut en installer neuf de plus pour que la structure soit au complet. Photo: Chris Karaba Chacune des poutres mesure 43m de long. Photo: Chris Karaba Pour assurer la manoeuvre du convoi exceptionnel, il a fallu aménager les abords de l'A3. Photo: Chris Karaba Cargaison livrée à temps malgré quelques petits soucis de passage d'un tunnel à la frontière allemande. Ouf. Photo: Chris Karaba Il faudra environ 1h30 aux équipes pour installer une poutre. Lente manoeuvre pour opération ultra précise. Photo: Chris Karaba Même les équipes spécialisées sont impressionnées par l'envol des éléments de 70 tonnes dans la nuit. Photo: Chris Karaba Deux grues dirigent les poutres jusqu'à leur emplacement définitif. Photo: Chris Karaba Vu l'importance des pièces, pas question d'autoriser le moindre écart dans la conduite du chantier. Photo: Chris Karaba Image inédite d'une A3 déserte: plus de véhicules, de bruit, de pollution, de bouchons... Lundi, tout reprend. Photo: Chris Karaba Une à une, les neuf poutres à installer arrivent depuis les environs de Leipzig. Le seul convoi autoriser à circuler sur l'A3 en ce week-end de Toussaint. Photo: Chris Karaba

De longues minutes d'angoisse passent avant un grand soulagement: les poids lourds et leur chargement ont repris leur progression vers le Luxembourg. Les profilés de 43m de long seront livrés dans les délais. Les premiers éléments arrivés plus tôt, eux, s'élèvent déjà dans la nuit. Deux grandes grues se chargent de déposer les pièces de 70 tonnes pile là où il faut.

A raison d'une heure trente par poutre, faites le calcul : combien faudra-t-il de temps pour monter les neuf structures attendues? Il est 23h30 ce jeudi soir, la réponse peut encore attendre. Il est 8h du matin, en ce 1er novembre, quand le dernier élément du puzzle vient prendre sa place. Guère le temps de se féliciter du parfait timing que déjà il faut s'attaquer au platelage et à d'autres opérations sur le pont qui vient de trouver sa silhouette définitive. Lundi est encore loin, mais le travail ne manque pas.

Quelques dizaines de mètres plus loin, à la lumière des dizaines de spots, d'autres ouvriers installent un tapis blanc sur la 2x2 voies. «Il s'agit d'un géotextile, une protection pour le bitume de l'autoroute», indique Rui Raimundo. Protection? «Oui, car dessus, il va falloir déposer deux couches de 30 cm de concassé. Un socle qui permettra aux engins de manœuvrer sans entraîner de dégâts.»

Un tapis utile également pour amortir la chute au sol des morceaux de l'ancien ouvrage qui reliait Kockelscheuer à Reiserbann. Plus besoin de lui, son remplaçant -plus large- lui fait face.

5 Protéger l'A3 avant de détruire l'ancien pont

um weitere Bilder zu sehen. Nuit noire pour tapis blanc: l'heure est venue de protéger le revêtement de l'autoroute la plus empruntée du pays. Photo: Chris Karaba Lentement, le géotextile remplace le macadam sous le pont à détruire. Photo: Chris Karaba Au-dessus du revêtement, 60 cm de concassé viendront supporter les engins chargés de la destruction de l'ancien pont dénommé OA1023 par les Ponts & Chaussées. Photo: Chris Karaba Le concassé permettra d'amortir le choc des débris tombant de l'ouvrage bientôt démonté de haut en bas. Photo: Chris Karaba Même les piles disparaitront, juste sciées dans leur partie basse pour rester à la hauteur du muret central de séparation de l'autoroute. Photo: Chris Karaba

Tablier, piles: tout doit disparaître. Aux abords, cinq camions attendent de débarrasser les gravats. «Le béton est récupéré et sera réemployé sur d'autres sites», assure le chef de projet. Un coup d’œil à la montre le rassure. «Cette partie de l'opération est aussi technique. Après la démolition, il faudra tout nettoyer, rendre la chaussée nickel et reposer les glissières de sécurité avant que les Ponts et Chaussées n'autorisent la réouverture à la circulation.»

Hommes et engins s'activent. Minuit est passé depuis longtemps, vendredi est déjà bien entamé. Dans la nuit, les poutrelles venues du Nord de l'Allemagne poursuivent, l'une après l'autre, leur lent décollage et leur calme atterrissage. Malgré l'agitation, l'A3 n'a jamais semblé aussi tranquille, privée du brouhaha de la circulation. Au loin, même les deux stations-service de Berchem dorment: pas de clients à la pompe, pas de routiers sur les parkings. Arrêt forcé oblige. «C'est clair que le chronomètre met la pression sur ces quatre jours d'interruption. Mais lundi, le chantier reprendra aux abords de l'A3 comme d'habitude», sourit Rui Raimundo. Une reprise comme si de rien n'était.

Un pont de 200 m de long

Les habitués de l'autoroute remarqueront - ou non- que le paysage a un peu changé au cours de ce long week-end. Mais pour les équipes engagées par les CFL, il faudra poursuivre la mise en place de la voie ferroviaire. «Nous n'aurons plus à couper la circulation mais nous travaillerons tout autour de l'A3 encore. Il y a notamment tous les aménagements à faire autour du pont qui enjambe désormais l'autoroute.» En dessous de l'ouvrage, non seulement deux voies ferrées au gabarit TGV seront installées, mais tout a été calibré pour un éventuel passage à 2x3 voies de l'autoroute.

Pour la partie CFL, les mois à venir vont être également mis à profit pour établir à hauteur de la Croix de Cessange la plateforme de prémontage d'un futur pont métallique. Du gigantesque, du lourd encore. Un ouvrage de 200m de long qui supportera le passage des trains en direction de la capitale ou circulant vers la France. Mais que les usagers de l'A3 se rassurent: l'installation n'est pas prévue avant octobre 2021. Cette fois, Rui Raimundo peut regarder sa montre: il a le temps.

Et le chef de projet de conclure sous les étoiles: «Ce morceau du chantier est mené sereinement car chacun est professionnel. Pour nous, l'aventure dure jusqu'en 2024 alors on s'épaule, comme une famille». Une bande de professionnels concentré sur cette mission de Toussaint, du bureau d'étude aux ouvriers en passant par l'assistance maître d'ouvrage, le bureau de contrôle, la coordination sécurité et les entreprises.