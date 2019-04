Knapp ein Jahr nach dem tödlichen Unfall von Lausdorn sind die Ermittlungen weit fortgeschritten. Nach wie vor werden zwei Personen beschuldigt.

Lausdorn: Polizist und Fluchtfahrer weiter unter Anklage

Knapp ein Jahr nach dem tödlichen Unfall von Lausdorn sind die Ermittlungen weit fortgeschritten. Nach wie vor werden zwei Personen beschuldigt. Das schwerverletzte Opfer befindet sich noch immer in kritischem Zustand.

(str) - Gut zehn Tage, bevor sich der schwere Unfall von Lausdorn zum ersten Mal jährt, bei dem ein Polizist getötet und eine Beamtin sehr schwer verletzt wurde, klärt die Staatsanwaltschaft Diekirch via Pressemitteilung über den aktuellen Stand der Ermittlungen auf.



Aus dem Schreiben geht hervor, dass nach wie vor zwei Personen im Ermittlungsdossier als Beschuldigte geführt werden. Dabei handelt es sich um jenen Autofahrer, der in der Nacht zum 14. April 2018 vor einer Polizeikontrolle in Wemperhardt gewendet hatte und so eine Verfolgungsjagd provoziert hatte. Angeklagt ist aber auch jener Polizist, der mit seinem Polizeibus einen in Lausdorn wendenden Streifenwagen mit voller Wucht erfasst hatte. Beide werden der fahrlässigen Tötung beschuldigt.

Bislang treten vier Parteien als Nebenkläger auf, um zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen.



Der Untersuchungsrichter hat seit Beginn der insgesamt 32 Ermittlungsmaßnahmen angeordnet. Die Ermittlungen sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Wann dies der Fall sein wird und eine Ratskammer mit dem Fall befasst werden kann, ist nicht absehbar.



Dem Com­mu­ni­qué ist ebenfalls zu entnehmen, dass sich die bei dem Unfall schwer verletzte Polizistin noch immer in einem kritischen Zustand befindet.