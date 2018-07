Die Auffahrt vom Kirchberg zur Autobahn A7 hat ihren Ruf als Milliounekéier nicht umsonst. Sie verzeiht nicht und wer zu schnell fährt, für den wird es noch schneller teuer. Eine Erfahrung, die am Dienstag auch ein Lastwagenfahrer machen musste.

Lastwagen verteilt Bauschutt in der Milliounekéier

Ein kleiner Unfall hat am Dienstag zu einer stundenlangen Sperrung geführt.

Foto: Polizei

Diese Erfahrung musste am Dienstagvormittag auch ein Lastwagenfahrer machen. Gegen 10.20 Uhr war sein Fahrzeug in der langgezogenen Rechtskurve gekippt und über rund 50 Meter in Seitenlage auf der Leitplanke entlang gerutscht. Dabei verlor das Fahrzeug einen Grossteil seiner Ladung. Bauschutt und Geröll verteilten sich über die parallel verlaufende Auffahrt zu Autobahn A1. Beide Auffahrten mussten während der Bergungsarbeiten gesperrt werden.

Der Fahrer wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.