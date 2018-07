Gegen 7 Uhr ist am Dienstag ein Lastwagen beim Einbiegen in die Industriezone in Eselborn umgekippt. Es entstand hoher Materialschaden, der Fahrer wurde nur leicht verletzt.

Lastwagen ugekippt - hoher Materialschaden

Gegen 7 Uhr ist am Dienstag ein Lastwagen beim Einbiegen in die Industriezone in Eselborn umgekippt. Es entstand hoher Materialschaden, der Fahrer wurde nur leicht verletzt.





Foto: Rol Arendt

Gegen 7 Uhr ist am Dienstag ein Lastwagen beim Einbiegen in die Industriezone in Eselborn umgekippt. Es entstand hoher Materialschaden, der Fahrer wurde nur leicht verletzt.