Großeinsatz der Feuerwehr Grevenmacher-Mertert am Dienstag gegen Mittag auf der A1. Der Trailer eines Lastwagens war in Brand geraten.

Lokales 3

Lastwagen-Trailer gerät in Brand

Großeinsatz der Feuerwehr Grevenmacher-Mertert am Dienstag gegen Mittag auf der A1. Der Trailer eines Lastwagens war in Brand geraten.

(SH) - Weil ein geplatzter Reifen sich überhitzt hatte, kam es am Dienstag kurz vor Mittag auf der A1 in Höhe der Aire de Wasserbillig am Trailer eines Lastwagens zu einer starken Rauchentwicklung. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Grevenmacher-Mertert konnte vermieden werden, dass sich der Brand weiter ausbreitet.



Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.



3 Ein geplatzter Reifen hatte sich überhitzt. Foto: CISGM

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ein geplatzter Reifen hatte sich überhitzt. Foto: CISGM Ein geplatzter Reifen hatte sich überhitzt. Foto: CISGM Ein geplatzter Reifen hatte sich überhitzt. Foto: CISGM