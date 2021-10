Auf der Autobahn A1 kam es am Montagmittag zu einem Unfall mit einem Lastwagen. Es blieb beim Sachschaden.

Unfall auf Autobahn A1

Lastwagen rammt Baustellenfahrzeug und kippt um

Auf der Autobahn A1 kam es am Montagmittag zu einem Unfall mit einem Lastwagen. Es blieb beim Sachschaden.

(jwi) - Gegen 13 Uhr kam es am Montag auf der Autobahn A1 zwischen Flaxweiler und Münsbach in Richtung Luxemburg zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Hausbrand in Cessingen Die Feuerwehr rückte zu einem leerstehenden Bürogebäude in der Rue Verte aus. Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen.

Wie es im Polizeibericht lautet, fanden Arbeiten an den Leitplanken statt, wobei die Baustelle mit einem Lieferwagen und einer Warntafel auf der Pannenspur abgesichert worden war. Ein Lkw-Fahrer hatte aus noch ungeklärten Gründen den Lieferwagen gestreift und anschließend die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren. Das Fahrzeug geriet in den Graben, kippte auf die Leitplanke und kam auf der Seite liegend in der angrenzenden Böschung zum Stillstand. Der Fahrer wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Bergung des Lkws ist der Streckenabschnitt während des Nachmittags kurzweilig gesperrt. Hier bekommen Sie einen Überblick über die aktuelle Verkehrslage.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.