Lastwagen kollidieren in Oetringen

Am Donnerstagmorgen kam es auf der Hauptkreuzung in Oetringen zu einem Unfall mit zwei Lastwagen. Ersten Informationen zufolge erfasste der Auflieger eines Sattelschleppers die Kabine eines Öllastwagens. Dabei wurde der Fahrer des zweiten Lasters verwundet und in seiner Kabine eingeklemmt. Er musste vom Rettungsdienst befreit werden, ehe er ins Krankenhaus transportiert werden konnte.