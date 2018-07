Ein schwerer Unfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen in Friedhof bei Diekirch.

Lastwagen kippt am Kreisverkehr Friedhof um

(mth) - Ein schwerer Unfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen in Friedhof bei Diekirch. Ein Lastwagen war kurz vor 6 Uhr aus bisher ungeklärten Gründen in der Ausfahrt des Kreisverkehrs Friedhof in Richtung Angeldorf/Ettelbrück umgekippt. Ein Teil der Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn.

Der Lastwagen musste mit schwerem Gerät geborgen werden. Der Fahrer des Lastwagens wurde verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Strecke zeitweilig gesperrt werden.