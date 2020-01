Zwischen Sandweiler und dem Irrgarten kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Lokales 2

Lastwagen gegen Bus und Auto: zwei Verletzte

Zwischen Sandweiler und dem Irrgarten kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

(SH) - Zwei Personen wurden bei einem Unfall auf der N2 zwischen Sandweiler und dem Kreisverkehr Irrgarten am Dienstag gegen 8.45 Uhr verletzt. Ein Lastwagen, der vom Kreisverkehr Irrgarten in Richtung Sandweiler unterwegs war, wollte auf Höhe einer Deponie abbiegen, wurde dabei aber von einem Linienbus, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, erfasst und gegen ein in der Ausfahrt des Firmengeländes stehendes Auto gedrückt. Der Busfahrer und ein Fahrgast wurden bei dem Unfall verletzt und mussten im Krankenhaus medizinisch behandelt werden.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

2 Ein Lastwagen, ein Bus und ein Auto waren in den Unfall verwickelt. Foto: Polizei

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ein Lastwagen, ein Bus und ein Auto waren in den Unfall verwickelt. Foto: Polizei Ein Lastwagen, ein Bus und ein Auto waren in den Unfall verwickelt. Foto: Polizei





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.