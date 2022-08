Lastwagen brennt lichterloh an Luxemburger Tankstelle

Am Mittwochabend kam es bei Potaschberg zu einem Lastwagen-Brand an einer Tankstelle. Über 60 Feuerwehrmänner waren im Einsatz.

(dme) – Am Mittwochabend hat ein Lastwagen, der Recycling-Material geladen hatte, an einer Tankstelle in Potaschberg Feuer gefangen, während der Fahrer gerade den Tankvorgang gestartet hatte. Das teilte der CGDIS auf seiner Facebook-Seite.

CGDIS rückt zu mehreren Vegetationsbränden aus Am Mittwoch geriet unter anderem gegen 13 Uhr ein Feld in Brand. Die Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle.

Rund 60 Feuermänner konnten den Brand mit schnellem Einsatz von Schaummittel löschen, bevor dieser sich ausbreiten konnte.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Tankstelle muss bis auf Weiteres geschlossen bleiben, da nicht nur der Sattelschlepper, sondern auch das Gebäude darüber durch das Feuer beschädigt wurde.



