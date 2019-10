Auf der Autobahn A1 in Richtung Trier brannte am Montagabend ein Lastwagen völlig aus. Der Verkehr stand über mehrere Stunden still.

Lastwagen brennt auf A1 Richtung Trier aus

(tom/ots) - Am Montagabend ist auf der A1 in Richtung Trier ein Lastwagen ausgebrannt. Kurz vor 19 Uhr meldete der Automobilclub ACL das Hindernis an der Ausfahrt Potaschberg und riet, die Autobahn spätestens bei der Ausfahrt Flaxweiler zu verlassen. Über mehrere Stunden war der Streckenabschnitt wegen der Löscharbeiten komplett blockiert.

Die Brandursache ist bisher unbekannt. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug noch auf dem Standstreifen abstellen und die Zugmaschine vom Auflieger trennen. Bei Ankunft der ersten Rettungskräfte vor Ort hatte sich der Brand bereits auf den kompletten Auflieger und dessen Beladung, diverses Stückgut, ausgebreitet.

Mit schwerem Atemschutz mussten mehrere Trupps gegen den Brand vorgehen. Durch das auf Paletten verteilte Stückgut und dessen Kartonagen war es relativ schwierig, den Brand gänzlich zu löschen, bevor die Ladung mühselig per Hand vom Auflieger auf die Autobahn abgetragen werden musste, um dort vollständig abgelöscht zu werden. Im Anschluss an die Löscharbeiten musste eine Spezialfirma mit Bagger und Lastwagen anrücken, um das Brandgut von der Fahrbahn zu entfernen und sicher zu entsorgen. Durch die Löscharbeiten musste die Autobahn A1 Luxemburg-Trier für rund anderthalb Stunden voll gesperrt werden, ehe der Verkehr bis spät in die Nacht einspurig am Unfallort vorbei geführt werden konnte.

Bei dem Brand wurde der Auflieger mitsamt der kompletten Ladung ein Raub der Flammen, demnach ist der Materialschaden sehr hoch. Verletzt wurde aber niemand.

Im Einsatz waren unter anderem die CIS aus Flaxweiler, Canach, Niederanven, Mertert, Luxemburg.

