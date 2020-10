Nach dem Vorfall musst der Tunnel Biff in Niederkerschen zeitweilig für den Verkehr gesperrt werden.

Lastwagen beschädigt Deckenbeleuchtung im Tunnel Biff

Nach dem Vorfall musst der Tunnel Biff in Niederkerschen zeitweilig für den Verkehr gesperrt werden.

Wegen eines Lastwagens musste am Dienstag kurz vor 13 Uhr der Tunnel Biff an der Auffahrt zur der Autobahn A13 gesperrt werden. Wie die Polizei meldete, riss der Lastwagen beim Durchqueren des Tunnels in Niederkerschen die Beleuchtung von der Decke.

Der Tunnel an der Auffahrt der Collectrice (A13) in Richtung Schengen musste daraufhin zeitweilig für den Verkehr gesperrt werden. Die beschädigte Beleuchtung musste wieder gemäß fixiert werden. Rund um diese Gegend bildete sich Stau.

