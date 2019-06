An der belgisch-luxemburgischen Grenze bei Rodange ist es am Donnerstagmorgen zu einem spektakulären Unfall gekommen. Ein Lastwagen stürzte einen Abhang hinunter und landete neben den Bahngleisen.

Laster stürzt bei Rodange Böschung hinunter: Stau

(jt) - An der belgisch-luxemburgischen Grenze bei Rodange ist am Donnerstagmorgen ein Laster umgekippt. Der Lastwagen stürzte in Athus (B) in der Nähe des Containerterminals aus ungeklärten Gründen eine Böschung hinunter und kam unmittelbar neben den Bahngleisen zu liegen. Laut LW-Informationen waren auch zwei Autos in den Unfall verwickelt. Medienberichten zufolge wurde der Fahrer des Lasters leicht erletzt.

Im Bereich Petingen und Rodange kommt es momentan zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, wie der Verkehrsclub ACL um 10.30 Uhr meldete. Die N5 in Petingen wurde auf Höhe des Kreisverkehrs in Richtung Belgien (Rue du Stade) gesperrt. Vor Ort wurde eine Umleitung eingerichtet. Die Polizei erklärte gegen 12 Uhr auf Twitter, dass die Strecke nach Athus voraussichtlich fünf Stunden lang gesperrt sein werde.

⚠️Attention route barrée suite à un accident de la circulation à Athus (B)⚠️

➡️Rond-point avenue de l’Europe – N31, sortie en direction Frontière belge fermé. Déviation par la N5, route de Luxembourg, route de Longwy.

‼️Route probablement bloquée pendant 5 heures ‼️ pic.twitter.com/GzWt3a583B — Police Luxembourg (@PoliceLux) 20. Juni 2019