„Zu Ischpelt rondrëm d'Schlass, do ma mer eng lass“ – So lautet das Motto des 44. Landjugenddag am Donnerstag in Urspelt. Eine wahre Traditionsveranstaltung, die in diesem Jahr allerdings auch manche Neuerung bereithält ...

Lokales 2 Min.

Lasst die Spiele beginnen

Mit der Austragung des 44. Landjugenddag haben Nelly Meyers und Angèle Mersch zurzeit das gleiche Ziel vor Augen, und doch steht die diesjährige Traditionsveranstaltung der Lëtzebuerger Landjugend in Urspelt bei Clerf für die beiden unter geradezu gegensätzlichen Vorzeichen.

Wenn die Landjugend Cliärref die Mitglieder der übrigen Sektionen – sowie alle anderen spaßhungrigen Gäste – an diesem Donnerstag erneut zum Kräftemessen der spielerischen Art einlädt, dann wird für die eine ein unvergessliches Zwischenspiel enden und für die andere eines beginnen.

Führungswechsel an der Landjugend-Spitze

Im Rahmen der großen Rallye pédestre wird Angèle Mersch nämlich das Amt der Landjugendpräsidentin von Nelly Meyers übernehmen. Ein Wechsel in aller Freundschaft, will doch auch Angèle Mersch jenen Missionen gerecht werden, denen sich die Vereinigung seit jeher verschrieben hat: der Vertretung der Interessen der landwirtschaftlich oder ländlich geprägten Jugend sowie der Förderung ihres gegenseitigen Austauschs und ihres Zusammenhalts.

Mädels an die Macht: Angèle Mersch (l.) wird am Donnerstag den Vorsitz der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren von Nelly Meyers (r.) übernehmen. Foto: John Lamberty

Nicht die geringste Aufgabe, immerhin zählt die Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren, wie die Vereinigung mittlerweile offiziell heißt, landesweit 1 450 Mitglieder, darunter 750 Aktive.

Zwei Flügel, eine Einheit



„Im Grunde besteht die Landjugend seit 2016 aus zwei Flügeln, einem der sich unter dem Vorsitzenden Marc Roeder um die agrarpolitischen Anliegen und Interessen der aktiven Jungbauern und Jungwinzer kümmert und einem, der eher die ehrenamtlichen und freizeitbezogenen Aktivitäten koordiniert“, erklärt Nelly Meyers.

Zu Letzeren gehört etwa die jährliche Power-Aktioun, bei der die regionalen Landjugend-Sektionen ihre Arbeitskraft stets für 36 Stunden in den Dienst eines gemeinnützigen Projekts in ihrem Umfeld stellen oder auch der Dag vun der Kooperatioun, bei dem Spenden für die ebenfalls seit vielen Jahrzehnten bestehenden Entwicklungshilfeprojekte der Vereinigung im ländlichen Afrika gesammelt werden.

Kräftemessen nach Öslinger Art



Die bedeutendste Veranstaltung des Jahres ist und bleibt aber alljährlich an Christi Himmelfahrt stattfindende Landjugenddag, der nun also am Donnerstag in Urspelt zum 44. Mal ausgetragen wird. Im Grunde handelt es sich dabei um eine große Rallye pédestre mit aktionsreichen Spielen und kniffligen Quizfragen – ein Kräftemessen mit höchstem Spaßfaktor, an dem nicht nur für die sieben Landjugend-Sektionen des Landes, sondern auch für viele Familien und Jugendvereine kein Weg vorbeiführt.

Mit Teamgeist gegen Google und Co. Diesmal werden die Quizfragen übrigens erstmals nicht mehr unterwegs, sondern in Teamarbeit an der jeweiligen Station zu beantworten sein. Heutzutage muss man sich gegen Google und Co. eben zu helfen wissen ...