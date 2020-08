In Lasauvage ist es am Montagmorgen kurz nach 6 Uhr in der Rue Principale zu einem Brand in einer Garage gekommen.

Lasauvage: Brand zerstört drei Garagen

In Lasauvage ist es am Montagmorgen kurz nach 6 Uhr in der Rue Principale zu einem Brand in einer Garage gekommen. Bis die Feuerwehr diesen unter Kontrolle bringen konnte, breiteten die Flammen sich über drei Garagen aus.

Verletzt wurde niemand, doch ein Fahrzeug sowie der Inhalt der Garagen wurden komplett zerstört. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wurden weitere Untersuchungen in die Wege geleitet.





