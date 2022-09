Lange Haft für Uhrenräuber aus Lyon

Überfall in der Rue Philippe II

Überfall in der Rue Philippe II

Foto: Polizei/LW-Archiv

In Frankreich sind sie die „faux papys braqueurs": Als alte Männer verkleidet, rauben bewaffnete Täter am 20. März 2018 gegen 11.20 Uhr ein Geschäft für Luxusuhren in der hauptstädtischen Rue Philippe II aus.