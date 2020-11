Zwölf Jahre Gefängnis, wovon sechs Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden: So lautete in erster Instanz das Urteil in einem Vergewaltigungsprozess.

Lange Gefängnisstrafe für Vergewaltiger

(SH) - Mehr als drei Stunden lang hatten zwei Männer in der Nacht zum 27. Juli 2017 in Mersch eine Frau auf übelste Art vergewaltigt. Nun wurden sie in erster Instanz zu einer zwölfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, wovon jeweils sechs Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Während der Verhandlung hatten die beiden Beschuldigten nicht abgestritten, dass es in jener Nacht zu Geschlechtsverkehr gekommen war ...