Landwirtschaftliche Halle in Brand

(SH) - Ein Brand in einer landwirtschaftlichen Halle in Pettingen bei Mersch hat am Mittwochabend für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Heuballen hatten in der Halle Feuer gefangen, dabei wurde das Dach beschädigt. Im Dorf kam es durch den Brand zu einer starken Rauchentwicklung.

Die Löscharbeiten werden sich wohl noch bis in die Nacht hineinziehen. Ersten Informationen zufolge wurde eine Person leicht verletzt und zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Tiere befanden sich nicht in der Halle.





