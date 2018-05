Eine Schildkröte, die am Mittwoch von zwei Soldaten gefunden wurde, befindet sich derzeit in Obhut der Polizei. Die Beamten suchen jedoch nach ihrem Besitzer.

Landschildkröte sucht ihren Besitzer

(SH) - Zwei Soldaten der Luxemburger Armee fanden am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Rue du Herrenberg eine Landschildkröte und brachten sie zur Polizeidienststelle in Diekirch. Das circa 17 Zentimeter lange Tier wies leichte Verletzungen an den Krallen auf. Ein Beamter begab sich mit der Schildkröte zu einem Tierarzt und wird sich nun um sie kümmern, bis der rechtmäßige Besitzer gefunden wurde.

Wer über Informationen zur Identifizierung des Tieres verfügt, kann diese unter der Nummer 4997-8500 an die Polizei aus Diekirch weiterleiten.