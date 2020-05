Landjugend: Trotz Corona weiter im Spiel

Auch den traditionellen Landjugendtag an Christi Himmelfahrt hat das Corona-Virus in diesem Jahr ausgebremst, die Veranstalter der Lëtzebuerger Lanfjugend allerdings nicht.

„Hëpp hëpp, alles op Harel rop. Iwwer Bierg an Dall teste mier Iech all“: So hätte das Motto normalerweise zum 46. Landjugendtag am Donnerstag an Christi Himmelfahrt gelautet. Stattdessen heißt es, wie schon seit Wochen, „Bleif doheem“ oder doch zumindest „Ze fréi fir Party.“

Das Corona-Virus hat jedenfalls auch der Lëtzebuerger Landjugend und ihrer bekannten Rallye pédestre einen Strich durch die Rechnung gemacht ...