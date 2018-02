Bis gegen 20 Uhr war die Start- und Landebahn am Flughafen in Findel wegen Arbeiten geschlossen. Es kam den ganzen Nachmittag über zu Verspätungen im Flugverkehr.

Landebahn am Flughafen Findel wieder geöffnet

Bis gegen 20 Uhr war die Start- und Landebahn am Flughafen in Findel wegen Arbeiten geschlossen. Es kam den ganzen Nachmittag über zu Verspätungen im Flugverkehr.

(dho) - Bis zum Abend gegen 20 Uhr war die Start- und Landebahn am Flughafen in Findel wegen Arbeiten geschlossen. Der Grund dafür war, dass ein Loch im Asphalt der Piste repariert werden musste. Daher kam es zu Verzögerungen im Flugverkehr, wie die Fluggesellschaft Luxair am Samstagnachmittag auf Twitter und Facebook mitteilte.



Drei Flugzeuge der Fluggesellschaft Luxair mussten für die Landung zum Flughafen in Saarbrücken umgeleitet werden.



Künftige Passagiere waren gebeten worden, die Nummer 00352 2456-1 für weitere Informationen anzurufen.