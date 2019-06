Im Rahmen des Interreg-Projekts "Land of Memory" will sich die Gedenkstätte am Schumannseck den Fragen der jungen Generationen stellen.

Land der Erinnerung

John LAMBERTY

Als Philippe Victor die Jugendlichen schließlich um die Infotafel am National Liberation Memorial (NLM) am Schumannseck versammelt hat, flaut das Lachen und Flachsen unter den Schülern der 5G3 allmählich ab, um vorübergehend den Ausführungen des Pädagogen aus dem Militärmuseum Raum zu geben ...

