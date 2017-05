(mth/ps) - Der renommierte Buchladen "Alinéa" in der hauptstädtischen Rue Beaumont wird nach 22 Jahren schließen. Das meldetet Radio 100,7 am Donnerstag. Demnach soll das Geschäft, das wegen seines für Luxemburg breiten Literatur- und Sachbuchangebots von vielen Kunden hoch geschätzt wurde, noch in diesem Sommer seinen Verkauf einstellen. Auf Nachfrage bestätigte Geschäftsführer Edmond Donnersbach die Meldung: Voraussichtlich am 1. August soll definitiv Schluss sein.



Geschäftsführer Edmond Donnersbach

Foto: Inna GANSCHOW

Als Grund der Geschäftsaufgabe nannte der Geschäftsführer die ungünstige Entwicklung des hauptstädtischen Geschäftslebens, das es kleinen Nischenanbietern nicht leicht mache, zu überleben. Hinzu komme die steigende Konkurrenz von Onlineanbietern auf dem Buchmarkt. "Seit zwei Jahren schreibe ich rote Zahlen - und die Prognose sieht nicht rosig aus", so Donnersbach. "Da bleibt mir nichts anderes übrig, als einen Schlussstrich zu ziehen."

Edmond Donnerbach eröffnete seinen Buchladen "Alinéa" vor 22 Jahren. Er habe das Geschäft aus Leidenschaft betrieben und ein persönliches Verhältnis zu seinen Kunden gepflegt. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen - aber der Beruf des Buchhändlers sei "in Luxemburg nicht mehr ausführbar". Als letztes Buch wünscht er sich übrigens, "Belle du seigneur" von Albert Cohen zu verkaufen: "Ein komplettes Werk, bei dem Sprache, Witz und Details absolut stimmig sind."