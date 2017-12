(dho) - Am Samstagmittag wurde die Polizei wegen eines Ladendiebstahles in Howald in der Rue des Scillas alarmiert. Ein Mann war dabei erwischt worden, wie er versucht hatte, Spiele für eine Konsole in seiner Hose verschwinden zu lassen. Es handelte sich für die Angestellten des Ladens aber nicht um einen Unbekannten. Bereits letzten Monat war er bei dem Versuch, Ware zu klauen, erwischt worden.



Der mutmaßliche Ladendieb konnte sich nicht ausweisen und wurde zur Identitätsprüfung mit zur Dienststelle genommen. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass der Mann versucht hatte, seinen Rucksack so zu bearbeiten, dass er unbemerkt mir der geklauten Ware das Warensicherheitssystem passieren könnte.



Die Staatsanwaltschaft forderte die Festnahme des Mannes. Der Rucksack und das Diebesgut wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.