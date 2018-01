Wie die Polizei am Dienstagnachmittag meldete, wird noch immer nach zwei den Männer gefahndet, die am 30. November des vergangenen Jahres in einem Geschäft in Bartringen einen Ladendiebstahl begangen haben.



Der Vorfall soll damals an einem Donnerstagnachmittag, zwischen 16.05 Uhr und 16.15 Uhr, stattgefunden haben.

Hinweise zu den beschuldigten Personen oder deren Aufenthaltsort sollen an die Polizeidienststelle Porte de l'Ouest unter der Telefonnummer 24435-200 weitergereicht werden.