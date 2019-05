Die Männer waren bei einem Ladendiebstahl auf frischer Tat ertappt worden. Nun müssen sie ins Gefängnis.

Ladendiebe müssen ins Gefängnis

(m.r./SH) - In gleich mehreren Geschäften eines Einkaufszentrums in Bartringen entwendeten zwei Männer im Januar dieses Jahres Gegenstände - und wurden auf frischer Tat ertappt. Die Männer mussten sich Ende April vor Gericht verantworten. Am Mittwoch fällten die Richter ihr Urteil.

Sie verurteilten beide Angeklagten jeweils zu einer 12 Monate langen Haftstrafe - jedoch nur für einen von ihnen zu vier Monaten auf Bewährung. Der zweite Angeklagte war nicht zum Prozess erschienen, weshalb eine Bewährungsstrafe ausgeschlossen war.