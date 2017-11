(str) - Nur wenige Wochen vor der Entscheidung im Kassationsverfahren um den außerordentlich brutalen Überfall auf das G4S-Hauptquartier in Gasperich ist einer der Verurteilten nun vor wenigen Tagen in Luxemburg festgenommen worden und in die Niederlande ausgeliefert worden.



Cihan G., der im Februar 2017 in zweiter Instanz genau wie zwei seiner Mitangeklagten zu einer Haftstrafe von 22 Jahren verurteilt wurde, war eine Haftverschonung bis zum Abschluss aller Prozeduren gewährt worden.



Polizeitaxi in Richtung Niederlande