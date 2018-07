Erst schien es nur ein Routineeinsatz zu sein. Doch als die Rettungskräfte am Sonntag bei einem Unfall in Harlingen eintrafen, erwartete sie die ein oder andere Überraschung.

Kurioser Unfall mit gestohlenem Auto

Sarah MUENCHEN

Fünf Vergehen auf einen Streich: Anfangs sah alles nach einem Routineeinsatz aus. Am Samstagabend um 22.10 Uhr fuhren die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten in Harlingen.



Ein Autofahrer war in der Rue Mgr. Fallize in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Er krachte erst in eine Telefonzelle und kam dann an einer Hauswand zum Stehen. Der leicht verletzte Fahrer versuchte erst von der Unfallstelle zu flüchten, doch Zeugen konnten ihn zurückhalten, bis Rettungskräfte und Polizei eintrafen.

Gestohlener Wagen



Das war noch nicht alles: Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Auto zuvor am Bahnhof Kautenbach gestohlen worden war. Der Unfallfahrer hatte außerdem keinen gültigen Führerschein und viel Alkohol getrunken.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Diekirch wurde der Tatverdächtige festgenommen und wird dem Untersuchungsrichter vorgeführt.