Ein fotografischer Rundgang zeigt, dass der Bazar auch in seiner 76. Auflage ein Publikumsmagnet ist.

Bazar des Roten Kreuzes

Kunsthandwerk, Vintage und Second-Hand für den Guten Zweck

(TJ) - Er hat im Jahresablauf seinen festen Platz: Der Rot-Kreuz-Bazar lockt kurz vor der Adventszeit regelmäßig Interessenten von Kunst, Trödel und Gebrauchtkleidern gleichermaßen an. Und wenn dazu noch eine kulinarische Leckerei geboten wird und man sich mit netten Bekannten austauschen kann, ist die sprichwörtliche Welt im Glacis-Festzelt in Limpertsberg in Ordnung.

Manou Hoss, Präsidentin der "Section Locale Luxembourg" von Croix-Rouge Luxembourg (1.v.r.) hieß Großherzogin Maria Teresa (Bildmitte), die in Begleitung von Fernand Etgen, Präsident der Abgeordnetenkammer (1.v.l.), Michel Wurth, Vizepräsident von Croix-Rouge Luxembourg (2.v.l.) sowie Lydie Polfer, Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg herzlich willkommen. Die Mitverantwortlichen der Jugendhäuser der Coix-Rouge Andreas Tarrach, Fränk Meyer (Hariko), Alex Kohn, Quantin Loury sowie André Engler (v.l.n.r.). In Begleitung von Lydie Polfer, Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg (1.v.l.), Rita Krombach, Vizepräsidentin von Croix-Rouge Luxembourg (2.v.l.), Manou Hoss, Präsidentin der "Section Locale Luxembourg" von Croix-Rouge Luxembourg (3.v.l.), Fernand Etgen, Präsident der Abgeordnetenkammer (2.v.r.) sowie Michel Wurth, Vizepräsident von Croix-Rouge Luxembourg (1.v.r.) stattete Großherzogin Maria Teresa (Bildmitte) dem Basar einen Besuch ab. Schirmherrin Großherzogin Maria Teresa (Bildmitte) besuchte auch dieses Jahr wieder den Rot-Kreuz-Basar und wurde sehr herzlich empfangen. Rita Krombach, Vizepräsidentin von Croix-Rouge Luxembourg (1.v.l.) neben den freiwilligen Helferinne Karlene, Ana und Mariana (v.l.n.r.).

Auch der 76. Bazar der Croix-Rouge Luxembourgeoise steht unter der Schirmherrschaft von der Präsidentin, Großherzogin Maria Teresa, die sich einen Besuch auch nicht entgehen ließ. Gemeinsam mit Croix-Rouge-Präsidentin Manou Hoss und Kammerpräsident Fernand Etgen besuchte sie die Stände und tauschte sich mit den Helfern aus.

Die Einnahmen sind für Aktionen zugunsten von Jugendlichen in Luxemburg und in der ganzen Welt vorgesehen. LW-Fotograf Alain Piron mischte sich am Samstag mit seiner Kamera unter die Besucher. Klicken Sie sich durch seine Bilder. Der Bazar ist noch bis Sonntagabend offen.

Traditionell wurde auch zur 76. Ausgabe des Roten-Kreuz-Bazars einen Kuchen von Manou Hoss, Präsidentin der "Section Locale Luxembourg" von Croix-Rouge Luxembourg angeschnitten. Auf dem Bild erkennt man zudem, Franz Fayot, Minister für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten, Rémi Fabbri, Direktor der "Aide Internationale Croix-Rouge luxembourgeoise", Ali Bandiaré Präsident von Croix-Rouge Nigeria, Prosper Zombre, Chef de Mission Croix-Rouge Nigeria und Nadine Conrardy, Direktorin des "Département Action et Santé Sociales" des Luxemburger Roten Kreuzes (v.l.n.r.). Foto: Alain Piron





