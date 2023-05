In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um rätselhafte Werbebotschaften.

Gazettchen

Kunstdünger auf Lettisch

Volker BINGENHEIMER Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um rätselhafte Werbebotschaften.

„Akcijas un Davanas par pirkumu“ „Mega Izpārdošana, ietaupi naudu, pērkot tūkstošiem produktu par vienu zemu cenu... Pērc!“ Sie verstehen kein Wort? Ich auch nicht. Und trotzdem bombardiert mich mein Computer seit einer Woche mit Aufforderungen in einer ausgefallenen Sprache.

Das Internet ist ja voll von Werbefenstern. Bei mir sind diese virtuellen Vitrinen meist gefüllt mit Lebensmitteln von Luxemburger Supermärkten, dazwischen auch einige zum Verkauf stehende Wohnungen zwischen Differdingen und Colmar-Berg. Doch seit letzter Woche ist alles anders. Ich bekomme Anzeigen für Kerzen mit Apfelkuchen-Duft, Anti-Falten-Creme und superschicke Handtaschen. Das alles angepriesen in einer Sprache, die ich nach einer Recherche als Lettisch identifiziert habe. Ich schwöre, ich spreche kein Wort Lettisch, auch habe ich meinen Fuß noch nie auf lettisches Staatsgebiet gesetzt, obwohl es da ja ziemlich schön sein soll.

Vielleicht werde ich Bauer oder Holzfäller - und lebe meinen Beauty-Tick aus.

Aus einem mir unerfindlichen Grund glaubt mein Internet-Browser, er habe plötzlich jemand anderen vor sich als den Büroarbeiter in Luxemburg. Vielleicht hängt es an Google, das ja ziemlich ausgefeilte Persönlichkeitsprofile erstellen soll. Die Auswahl der Anzeigen lässt mich jedenfalls an der Menschenkenntnis des Tech-Unternehmens zweifeln.

Gazettchen, die tägliche Kolumne des Luxemburger Wort In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags.

Vor zwei Tagen bekam ich Werbung für Dünger angezeigt, natürlich immer noch auf Lettisch. Mein Browser denkt also, ich sei ein lettischer Landwirt. Eigentlich gar keine schlechte Vorstellung. Vielleicht wandere ich schon bald nach Lettland aus, führe dort meine Kühe auf die Weide oder fälle ein paar lettische Fichten. Ach ja, und meinen Beauty-Tick kann ich dort genauso ausleben.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.