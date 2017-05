(mth) - Die in Deutschland durch den Verfassungsschutz beobachtete rechtsradikale "Kameradschaft Nationaler Widerstand Zweibrücken" (NWZ) hat via Facebook zu einer Mahnwache am Rande des Konzerts der deutschen Band "Söhne Mannheims" aufgerufen, die am Samstag in der "Rockhal" in Belval auftritt. Die Gruppierung will eigener Aussage nach in Luxemburg ihre "aufrechte Solidarität mit Horst Mahler sinnigerweise anlässlich eines Auftritts der verfemten Söhne Mannheims ausdrücken".

Mit der Kundgebung will die NWZ offenbar den verurteilten deutschen Holocaustleugner Horst Mahler unterstützen, der nach seiner Verurteilung zu einer Haftstrafe nach Ungarn flüchtete und dort Asyl als "politischer Flüchtling" beantragte. Mahler sitzt mittlerweile in Budapest in Abschiebehaft.

Die Söhne Mannheims dagegen sind kürzlich wegen ihres als rechtspopulistisch eingestuften Songs "Marionetten" in die Kritik geraten. Ihrem Leadsänger Xavier Naidoo wird eine ideologische Nähe zur so genannten "Reichsbürgerbewegung" nachgesagt, deren Mitglieder ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachtet werden.



Keine Genehmigung und verstärkte Polizeipräsenz

Die Kommunalverwaltung in Esch/Alzette teilte auf Nachfrage mit, dass es entgegen der Darstellung der NWZ bisher keine Genehmigung für die Mahnwache gebe und auch nicht geben werde. Es sei tatsächlich eine E-Mail eines gewissen Herrn Babic bei der Gemeindeverwaltung eingegangen, um eine Genehmigung zu beantragen. "Wir haben zunächst die Polizei informiert," erklärte lediglich eine Mitarbeiterin der Kommune.

Der Aufruf zur Mahnwache wurde offenbar bereits am Dienstag auf Facebook veröffentlicht.

Screenshot

Ein Sprecher der Polizei bestätigte dies und kündigte gleichzeitig eine verstärkte Präsenz rund um die "Rockhal" an. Falls es keine Genehmigung für die Kundgebung geben werde, könne man eingreifen, hieß es weiter. Falls doch eine Genehmigung ausgestellt werde, könne man die Veranstaltung lediglich begleiten, so der Sprecher weiter. Falls es bei Reden zu in Luxemburg strafrechtlich relevanten Aussagen komme, habe man die Möglichkeit, die Veranstaltung sofort abzubrechen: "Wir werden das Umfeld der Rockhal am Samstag auf jeden Fall im Auge behalten".

Bei dem Absender der Mail handelt es sich um den NPD-Politiker Safet Babic, der von Juni 2009 bis September 2011 für die rechtsextreme Partei im Trierer Stadtrat saß, aus dem er ausgeschlossen wurde, nachdem mehrere Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Volksverhetzung und Aufrufs zum Hass gegen ihn angestrengt wurden. Der NWZ und die NPD sind in der Vergangenheit wiederholt gemeinsam aufgetreten. Babic selbst hatte am Donnerstag auch die Presse per Mail darüber informiert, dass er eine Genehmigung in Esch beantragt habe.