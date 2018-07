Eine Rettungsaktion der besonderen Art erlebten die Einsatzkräfte aus Roeser und Düdelingen am Donnerstagnachmittag. Sie mussten eine Kuh befreien, die sich in die Alzette verirrt hatte.

Lokales 11

Kuh aus Alzette gerettet

Eine Rettungsaktion der besonderen Art erlebten die Einsatzkräfte aus Roeser und Düdelingen am Donnerstagnachmittag. Sie mussten eine Kuh befreien, die sich in die Alzette verirrt hatte.

(SH) - Auf der Suche nach einer Abkühlung in der Alzette geriet eine Kuh am Donnerstagnachmittag in Roeser in Not. Da das Tier sich selbst nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien konnte, mussten die Rettungsdienste eingreifen. Helfer des CIS Roeser, des CIS Düdelingen sowie den Froschmännern gelang es dann aber, die Kuh wieder an Land zu bringen.



11 Aus dem Wasser wieder an Land: Die Einsatzkräfte konnten die Kuh aus ihrer Lage befreien. Foto: Eric Di Millo via Facebook

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Aus dem Wasser wieder an Land: Die Einsatzkräfte konnten die Kuh aus ihrer Lage befreien. Foto: Eric Di Millo via Facebook Aus dem Wasser wieder an Land: Die Einsatzkräfte konnten die Kuh aus ihrer Lage befreien. Foto: Eric Di Millo via Facebook Aus dem Wasser wieder an Land: Die Einsatzkräfte konnten die Kuh aus ihrer Lage befreien. Foto: Eric Di Millo via Facebook Aus dem Wasser wieder an Land: Die Einsatzkräfte konnten die Kuh aus ihrer Lage befreien. Foto: Eric Di Millo via Facebook Aus dem Wasser wieder an Land: Die Einsatzkräfte konnten die Kuh aus ihrer Lage befreien. Foto: Eric Di Millo via Facebook Aus dem Wasser wieder an Land: Die Einsatzkräfte konnten die Kuh aus ihrer Lage befreien. Foto: Eric Di Millo via Facebook Aus dem Wasser wieder an Land: Die Einsatzkräfte konnten die Kuh aus ihrer Lage befreien. Foto: Eric Di Millo via Facebook Aus dem Wasser wieder an Land: Die Einsatzkräfte konnten die Kuh aus ihrer Lage befreien. Foto: Eric Di Millo via Facebook Aus dem Wasser wieder an Land: Die Einsatzkräfte konnten die Kuh aus ihrer Lage befreien. Foto: Eric Di Millo via Facebook Aus dem Wasser wieder an Land: Die Einsatzkräfte konnten die Kuh aus ihrer Lage befreien. Foto: Eric Di Millo via Facebook Aus dem Wasser wieder an Land: Die Einsatzkräfte konnten die Kuh aus ihrer Lage befreien. Foto: Eric Di Millo via Facebook