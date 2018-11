Die Polizei musste nach eigener Angabe in der Nacht auf Donnerstag kaum wegen Vandalismus oder "Halloween-Streichen" ausrücken. Völlig ruhig war die Nacht dennoch nicht.

Kürbisse ans Scheunentor, Eier an die Fassade

Nur vereinzelt musste die Polizei in der Nacht zum Donnerstag wegen Jugendstreichen, oder Vandalismus, der in Bezug zu Halloween steht, ausrücken. Vermehrt gab es jedoch Anrufe wegen Ruhestörung, Nachtlärm und Auseinandersetzungen.

So wurde die Polizei zum Beispiel nach Ell auf eine Ballveranstaltung gerufen, da dort eine Schlägerei gemeldet wurde. Vor Ort hatte sich die Lage vorerst beruhigt und den Beamten wurde zugetragen, dass eine Gruppe von Jugendlichen Streit gesucht und einen Angriff auf die Anrufer verübt hätte. Während dieses Gesprächs eilten weitere Bekannte hinzu, die schilderten, dass soeben der Wagen des Opfers beschädigt wurde. Eine Gruppe Jugendlicher konnte angetroffen und kontrolliert werden. Ein Zeuge konnte zweckdienliche Hinweise in Bezug auf den Tathergang liefern. Strafanzeige wurde erstellt.

Da zudem die Verkehrslage aufgrund der angeforderten Busse und der herumtorkelnden Gäste beeinträchtigt war, blieb die Polizei noch vor Ort, um den Verkehr zu regeln.

Als die Ballveranstaltung in Hüpperdingen kontrolliert wurde, bemerkten die Beamten eine Gruppe von Jugendlichen, die dabei waren Kürbisse im Vorhof eines Bauernhofes durch die Gegend zu werfen. Hierbei wurde auch ein Kürbis gegen das Scheunentor geschleudert. Die Beamten mussten einschreiten, um dem Unfug ein Ende zu setzen. Allem Anschein nach wurden die Kürbisse aus dem Vorgarten des Nachbarn "geerntet". Sollte ein Schaden am Scheunentor entstanden sein, so wird Strafanzeige gegen die Jugendlichen erstellt.

Am Abend gegen 23 Uhr meldete eine Hausbesitzerin aus Tetingen, dass Jugendliche die Fassade mit Eiern beworfen hätten. Dies störte sie zunächst nicht, da sich Eigelb abwaschen lässt. Als die Jugendlichen aber statt Eiern Steine und Böller warfen, wurde es ihr zu bunt. Gegen Mitternacht wurde dann auch eine Fassade in Esch/Alzette, rue de Liège, mit Eiern beworfen. Die Polizei konnte die Verursacher jedoch nicht mehr antreffen.

Eine Frau musste am Mittwochabend außerdem feststellen, dass in Beaufort auf dem Friedhof das Namensschild von einem Grabstein entwendet wurde.