(L.E.) - Die „Bierger-Interessen Gemeng Këintzeg“ (BIGK) wird 2017 nicht mehr bei den Gemeinderatswahlen antreten. Damit ist jetzt schon klar, dass die aktuelle Dreierkoalition von CSV, Déi Gréng und BIGK in der Fusionsgemeinde Käerjeng nach den Wahlen vom 8. Oktober nicht mehr fortgeführt werden kann. Das bestätigte der ehemalige Bürgermeister von Küntzig und heutige Käerjenger Schöffe Jeannot Jeanpaul dem LW am Dienstag.



2011 waren noch getrennte Wahlen in den ehemaligen Gemeinden Küntzig und Niederkerschen durchgeführt worden. Die BIGK – die nicht in Niederkerschen angetreten war – hatte in Küntzig zwei von fünf Sitzen erhalten. Gemeinsam mit Déi Gréng ermöglichte die BIGK, die sich selbst als Bewegung sieht, der CSV und somit auch Bürgermeister Michel Wolter den Machterhalt. Dies vor dem Hintergrund, dass die LSAP im Fusionsgemeinderat sieben Sitze errungen hatte, die CSV fünf, die BIGK und Déi Gréng je zwei und die DP einen.



BIGK wird weiter bestehen



Auch wenn die BIGK nicht mehr bei den anstehenden Wahlen kandidiert, so wird sie doch weiter bestehen. Mit ihren, laut eigenen Angaben, mehr als 100 Mitgliedern wolle die Bewegung auch in Zukunft für die Interessen der Einwohner der ehemaligen Gemeinde Küntzig einstehen, so Jeanpaul.



Jeannot Jeanpaul will nun seinen Ruhestand genießen

Foto: BIGK

Nach dem Grund für den augenscheinlich freiwilligen Rückzug vom Ratstisch gefragt, sagte der Schöffe: „Wir haben alle unsere Ziele erreicht.“ Man habe alle Wahlen gewonnen und alle angestrebten Projekte in den Bereichen Erziehung, Sport, Natur, Kultur und Straßenbau verwirklicht. Besonders wichtig sei dabei die Schule. Aber auch darauf, dass Fingig und Küntzig an das TICE-Netz angeschlossen wurden, sei man stolz.



„Wir waren für die Niederkerschener eine teure Braut“, so Jeanpaul. 25 Millionen Euro seien in der alten Gemeinde Küntzig aus dem Fusionshaushalt investiert worden. Weder er, noch das BIGK-Gemeinderatsmitglied René Robinet werden auf einer anderen Liste kandidieren, so Jeanpaul. Er selbst wolle nun seinen Ruhestand genießen.



Jeannot Jeanpaul ist wichtig, die gute Zusammenarbeit mit der CSV und Déi Gréng zu loben. Eine Wahlempfehlung an die BIGK-Mitglieder wolle man dennoch nicht aussprechen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.