(mt) - In den Sommermonaten schmückt sich die Rue Philippe II stets mit urbaner Kunst. Treibende Kraft dabei sind das "Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain" und die "Association Rue Philippe II" sowie die Stadt Luxemburg.

Dieses Jahr sind es silberne Belüftungsrohre, die sich in luftiger Höhe über den Passanten durch die "Philippsgaass" krümmen. Diese künstlerische Installation soll einen Wolkenhimmel darstellen, und die Belüftungsrohre sind hierbei eine poetische Metapher für frische Luft in der Stadt. Die zunehmende Luftverschmutzung im urbanen Milieu hat tatsächlich in vielen Städten saubere Luft zu einer Luxusware gemach. Das passt zur Rue Philippe II,in der ja hauptsächlich Schmuck, Handtaschen und Halstücher, also Luxuswaren, verkauft werden. Die Installation des Künstlerduos HeHe, Helen Evans und Heiko Hansen, trägt den Titel "Air Deluxe".

Urbane Kunst in der Rue Philippe II während der Sommermonate ist längst zu einer Tradition geworden. 2014 waren es Regen- oder Sonnenschirme, "Let the sunshine in", 2015 folgten mit "Look up" Spinnennetze und 2016 hingen Schaukel in der Luft: "Swings".