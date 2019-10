Ein großes Problem soll in Tüntingen nun mit einer einfachen Lösung bekämpft werden. Mithilfe eines Kühlschrankes soll die Lebensmittelverschwendung verringert werden.

Kühlschrank soll potenziell mehrere Tonnen Müll einsparen

Unscheinbar in einem offenen Unterstand steht neben dem Veräinsbau in Tüntingen ein hierzulande bislang einzigartiges Pilotprojekt – ein Kühlschrank. Was unscheinbar wirkt und klingt, soll allerdings der Lebensmittelverschwendung den Kampf ansagen. In dem Kühlschrank landen täglich die Mahlzeiten, die in der Jugendherberge in Hollenfels nicht mehr verkauft werden können, aber zu Schade zum Wegwerfen sind. Für lediglich drei Euro kann jeder Bürger sich eine Portion aus dem Selbstbedienungskühlschrank nehmen.

Dem Betreiber der Jugendherberge und Initiator des Projekts „Frigo Anti-Gaspillage“, Stéphane Mossay, zufolge soll dank des Projektes eine bedeutende Menge Abfall gespart werden können. So habe die Küche der Jugendherberge im vergangenen Jahr bei der Zubereitung von etwa 80.000 Mahlzeiten insgesamt rund 20 Tonnen Lebensmittelabfälle produziert – mindestens die Hälfte davon habe, laut Mossay, nicht zwingend in den Müll gemusst. Dieser Anteil soll nun sinnvoller verwendet werden.

Der Kühlschrank steht in einem offenen Holzschuppen neben dem Veräinsbau in Tetingen. Foto: Gerry Huberty

Der Landwirtschaftsminister, Romain Schneider, lobte die Initiative gestern im Zuge der Vorstellung. Er hoffe, dass es nicht nur bei einem Pilotprojekt bleibe, sondern dass mehrere ähnliche Vorhaben hierzulande umgesetzt werden könnten. Dies hänge nun unter anderem davon ab, wie das Projekt angenommen werde.



In der Gemeinde Hollenfels scheint das Projekt aber bislang gut anzukommen. Seit der Inbetriebnahme des Kühlschrankes Anfang September fanden 512 Mahlzeiten den Weg nach Tüntingen. Davon mussten lediglich sieben später entsorgt werden, acht Portionen wurden indes nicht bezahlt. Dies ist möglich, da das Projekt auf Vertrauensbasis funktioniert – der Kühlschrank ist immer geöffnet, der Geldbetrag wird einfach in eine kleine Kasse geworfen. Die Produkte werden in einem kompostierbaren Einwegbehälter verpackt.



Bevölkerung sensibilisieren

Die Regierung hat sich im Rahmen des nationalen Abfallplans das Ziel gesetzt, die Lebensmittelverschwendung hierzulande bis zum Jahr 2030 zu halbieren. Dies kann allerdings nur mit der Unterstützung der Bevölkerung funktionieren.



Das Landwirtschaftsministerium will nun eine groß angelegte Informationskampagne starten, um die Bürger zum Thema Lebensmittelverschwendung zu sensibilisieren. „In Luxemburg werden pro Kopf jährlich 124 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen. Das sind 124 Gründe, daran etwas zu ändern“, so Landwirtschaftsminister Romain Schneider. Die Produkte müssten wieder mehr wertgeschätzt werden.

(v.l.n.r.) Der Initiator des Projektes und Betreiber der Jugendherberge in Hollenfels, Stéphane Mossay, der Präsident der Jungendherbergenvereinigung, Romain Weis, Landwirtschaftsminister Romain Schneider und der Bürgermeister der Gemeinde Helperknapp, Frank Conrad, stellten das Projekt am Freitag vor. Foto: Gerry Huberty

Eine wichtige Rolle in der Vermeidung der Lebensmittelverschwendung spielen allerdings auch die Gemeinden. Sie können unter anderem durch Projekte die Bürger zum Umdenken bewegen. Das Landwirtschaftsministerium hat eine Informationsbroschüre ausgearbeitet, die den Kommunen Denkanstöße geben soll.

Im Zuge der Projektvorstellung unterschrieb der Minister zudem gemeinsam mit dem Präsidenten der Jugendherbergenvereinigung, Romain Weis, eine Charta. Dieser Absprache zufolge bemühen sich die Herbergenbetreiber darum, hauptsächlich regionale Produkte in ihren Küchen zu verwenden.