In der Hauptstadt

Kühe melken bei der Gëlle Fra

David THINNES Am Wochenende hieß es auf der Place de la Constitution Bauerenhaff an der Stad. Die Landwirte informierten über ihren Beruf.

Die Place de la Constitution hatte sich am Wochenende in einen großen Bauernhof verwandelt. Die Vereinigung Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren, zusammen mit der Stadt Luxemburg und unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Landwirtschaft, Weinbau und Entwicklung des ländlichen Raums, hatten rund um die Gëlle Fra zum Bauerenhaff an der Stad eingeladen.

16 Die Besucher können das Melken von Milchkühen hautnah miterleben. Foto: Alain Piron

Die Besucher können das Melken von Milchkühen hautnah miterleben. Sich einmal wie ein echter Landwirt fühlen: Auf diesem speziell angelegten Spielplatz, konnten sich die kleinen Besucher austoben. Ein Erosionsmodell der Ackerbauschule aus Ettelbrück soll verdeutlichen, wie wichtig das Bepflanzen und Bewirtschaften der Äcker ist. Bei Model rechts wird das Wasser nicht mehr vom Boden aufgenommen und schwemmt so bei Starkregen die obere Bodenschicht weg. Auch Honig können die Besucher kosten. Am Stand von "D'fair Mëllech" gab es neben Joghurts; heiße Schokoladenmilch; Käse auch eigens hergestellter Milchlikör. Rachel (2.v.r.) und Tania (1.v.r.) probierten Speiseeis aus Schafsmilch. Ihr Kommentar: einfach lecker! Was für ein Schweineleben. Neben Milchprodukte, Honig, Eis und Senf fand man beim städtischen Bauernhof auch Fleischprodukte.

Ziel war es, die Konsumenten über die Produktion von Lebensmitteln und über den Beruf des Landwirten zu informieren und zu sensibilisieren. Zahlreiche Aussteller hatten sich rund um den Platz eingefunden. So konnte man zum Beispiel Kühe melken und auch Schafe scheren.

